معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۵۴ هکتار زمین در شهرستان میاندوآب برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن شناسایی و تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛قاسم طالب‌زاده در جاسه شورای تامین مسکن شهرستان میاندوآب که در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: عملیات آماده‌سازی اراضی تامین شده در قالب ۲ سایت مجزای ۱۴ هکتاری و ۴۰ هکتاری به زودی آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: مشکلات تامین زمین در شهرستان میاندوآب رفع شده است و اراضی تخصیصی به متقاضیان در قالب قطعات ۲۰۰ مترمربعی به واجدان شرایط واگذار می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: متقاضیانی موثری که واریز وجه اولیه کردند تخصیص زمین انجام می‌گیرد.