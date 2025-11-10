پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان شیوه برگزاری کلاسهای مقطع متوسطه دوم در شرایط آلودگی هوا را به صورت حضوری اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علیفر بیان کرد: کلاسهای حضوری دانشآموزان مقطع متوسطه دوم با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی و اتخاذ تمهیدات لازم در شرایط آلودگی هوا ادامه دارد.
وی افزود: پیشنهاد برگزاری حضوری کلاسهای دوره متوسطه دوم بهدلیل حساسیت این مقطع تحصیلی در شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان مطرح و به تصویب رسید.
علی فر با اشاره به اینکه حدود ۸۰ هزار دانشآموز در مقطع متوسطه دوم در خوزستان تحصیل میکنند، اظهار داشت: دانشآموزان این مقطع باید در کنکور سراسری با همتایان خود در استانهای دیگر که آموزش حضوری دارند رقابت کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: آموزش غیرحضوری به کیفیت آموزش حضوری نیست؛ بنابراین برای ارتقای سطح یادگیری و افزایش توان رقابت دانشآموزان، استمرار آموزش حضوری در این مقطع ضروری است.
علیفر ادامه داد: مدارس شهرهای شمالی خوزستان نیز تعطیل نیستند و دوره ابتدایی و متوسطه اول تا پایان هفته آینده به دلیل آلودگی هوا، آموزشهای خود را در بستر شاد دنبال میکنند.
وی گفت: همچنین مقرر شده است صدا و سیما برای پخش کلاسهای آموزشی با آموزش و پرورش خوزستان همکاری کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: از زمان آغاز سال تحصیلی تاکنون ۳۴ روز کاری سپری شده که از این مدت، ۱۲ روز معادل ۳۵ درصد به دلیل آلودگی هوا مدارس استان تعطیل بودهاند؛ بنابراین باید با تلاش مضاعف، زمان از دسترفته آموزشی جبران شود.
مدارس دوره ابتدایی و متوسطه اول خوزستان تا پایان هفته آینده به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری هستند.