به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دانیال حاتم‌پور با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای کم‌درآمد، پرداخت قبوض خدمات پایه است اظهار کرد: در راستای حمایت و کاهش بار هزینه‌های معیشتی، مددجویان استان در شش ماهه نخست امسال از معافیت هزینه‌های مصرفی قبوض آب، برق و گاز بهره‌مند شدند.

وی کل حجم حمایت مالی توزیع‌شده در قالب این معافیت‌ها را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این کمک‌ها به تفکیک، شامل ۴۷ میلیون تومان معافیت در قبوض آب، ۷۳ میلیون تومان برای برق و ۷۷ میلیون تومان برای قبوض گاز بوده است.