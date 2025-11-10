معافیت ۲۰ میلیاردتومانی قبوض برای مددجویان لرستانی
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد لرستان گفت: در شش ماه اول سال مددجویان کمیته امداد از پرداخت ۲۰ میلیاردتومان قبوض آب، برق و گاز معاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،دانیال حاتمپور با اشاره به اینکه یکی از دغدغههای اصلی خانوارهای کمدرآمد، پرداخت قبوض خدمات پایه است اظهار کرد: در راستای حمایت و کاهش بار هزینههای معیشتی، مددجویان استان در شش ماهه نخست امسال از معافیت هزینههای مصرفی قبوض آب، برق و گاز بهرهمند شدند.
وی کل حجم حمایت مالی توزیعشده در قالب این معافیتها را ۲۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: این کمکها به تفکیک، شامل ۴۷ میلیون تومان معافیت در قبوض آب، ۷۳ میلیون تومان برای برق و ۷۷ میلیون تومان برای قبوض گاز بوده است.
معاون حمایت و سلامت کمیته امداد لرستان با تأکید بر تداوم چنین حمایتهایی، خاطرنشان کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از تشدید فشار اقتصادی بر خانوادههای نیازمند و کمک به ثبات نسبی در زندگی آنان انجام شده و کمیته امداد بر ادامه مسیر ارائه خدمات حمایتی خود پایبند است.