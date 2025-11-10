به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل کشور، مرزبانان پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور مستقر در گذرگاه رسمی دوغارون هنگام بازرسی مسافران در ورودی کشور به یک تبعه افغان مشکوک شدند.

سرهنگ محمد محمودی افزود: متهم دستگیر شده ۲۴۰ گرم هروئین را بلعیده بود که تصویر این میزان مواد مخدر صنعتی با استفاده از دستگاه آشکارساز مشخص شد.

وی ادامه داد: ۹ بسته هروئین به وزن ۴۷۰ گرم نیز از این متهم در بازرسی بدنی او کشف شد.

فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد بیان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شد.

محمودی اضافه کرد: مرزبانان این خطه مرزی با همکاری سایر نیرو‌های مسلح، نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و کمک مرزنشینان منطقه با همه وجود از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران حراست و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد می‌کنند.