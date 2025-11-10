کشف ۲۳ بسته هروئین از معده یک تبعه افغان در مرز دوغارون تایباد
۲۳ بسته مواد آب بندی شده از نوع هروئین از معده یک تبعه افغانستانی در مرز دوغارون تایباد کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد گفت: در راستای برخورد قاطع با قاچاقچیان مواد مخدر و جلوگیری از ورود مواد افیونی به داخل کشور، مرزبانان پاسگاه ایست و بازرسی ۱۷ شهریور مستقر در گذرگاه رسمی دوغارون هنگام بازرسی مسافران در ورودی کشور به یک تبعه افغان مشکوک شدند.
سرهنگ محمد محمودی افزود: متهم دستگیر شده ۲۴۰ گرم هروئین را بلعیده بود که تصویر این میزان مواد مخدر صنعتی با استفاده از دستگاه آشکارساز مشخص شد.
وی ادامه داد: ۹ بسته هروئین به وزن ۴۷۰ گرم نیز از این متهم در بازرسی بدنی او کشف شد.
فرمانده هنگ مرزی و مرزبانی درجه یک تایباد بیان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شد.
محمودی اضافه کرد: مرزبانان این خطه مرزی با همکاری سایر نیروهای مسلح، نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و کمک مرزنشینان منطقه با همه وجود از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست و مقتدرانه با هرگونه تخلف و اقدامات غیرقانونی در مرز مقابله و برخورد میکنند.