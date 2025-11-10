سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) موفق به دریافت سه پروانه اکتشاف مرحله دوم در استان کرمان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، مجری اکتشافات منطقه کرمان، گفت: این مجوزها مراحل تکمیلی طرح اکتشاف منطقه را دربرمی‌گیرد و مربوط به مراحل اکتشاف عمومی–تفصیلی است و با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر شده‌اند.

مهدی باصره، افزود: طرح اکتشاف کرمان کمتر از دو ماه پیش آغاز شده و دریافت این مجوزها گامی مهم در تسریع روند مطالعات معدنی استان به شمار می‌آید.

وی تصریح کرد: مجوزهای صادرشده مربوط به اکتشاف حوزه‌های پلی‌متال است که شامل دو محدوده در شمال و یک محدوده در جنوب استان کرمان می‌شود.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای معدنی استان کرمان اظهار داشت: این اقدام در راستای اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی، شناسایی ذخایر جدید و فعال‌سازی پتانسیل‌های معدنی انجام گرفته است.

ایمیدرو همچنین اعلام کرد که پروانه‌های اخذشده طبق برنامه‌های پیشین، برای تقویت حضور بخش خصوصی در حوزه معدن در قالب فراخوان‌های سرمایه‌گذاری عرضه خواهند شد.