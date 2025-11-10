پخش زنده
رییس شبکه دامپزشکی بوکان از تداوم تعطیلی میدان دام (دواب) این شهرستان برای چهارمین هفته پیاپی خبر داد و گفت: دامهای واقع در شعاع ۱۰ کیلومتری کانونهای تببرفکی، مایهکوبی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛اسماعیل محمدیان افزود: هماکنون عملیات مایهکوبی علیه سویه جدید بیماری تببرفکی با همکاری چهار تیم دامپزشکی در محورهای ایلگورک، مسیر برهان، حمامیان و جاده میاندوآب در حال انجام است.
وی با اشاره به کنترل وضعیت بیماری و خروج آن از حالت تهاجمی افزود: پیشبینی میشود در این مرحله بیش از ۱۵ هزار رأس دام سنگین علیه بیماری تببرفکی مایهکوبی شوند.
رییس شبکه دامپزشکی بوکان یادآور شد: در فاز نخست این طرح که بهار امسال اجرا شد، بیش از ۲۵ هزار رأس دام سنگین در شهرستان بوکان مایهکوبی شده بود.
وی همچنین با تأکید بر ممنوعیت هرگونه جابهجایی دام در این ایام گفت: خودروهایی که بهصورت غیرمجاز اقدام به حمل دام کنند، به مراجع قضایی معرفی میشوند.
محمدیان درباره زمان بازگشایی میدان دام بوکان نیز اظهار کرد: این بازار پس از پایان کامل عملیات مایهکوبی، فروکش کردن بیماری و با مجوز ادارهکل دامپزشکی آذربایجانغربی بازگشایی میشود.
وی توضیح داد: پیش از شیوع تببرفکی، بازار دام بوکان هر هفته روزهای شنبه دایر بود و بهطور میانگین بیش از سه هزار رأس دام سبک و سنگین از شهرستانهای مختلف منطقه در آن خرید و فروش میشد.
رییس شبکه دامپزشکی بوکان همچنین از دامداران خواست از هرگونه جابجایی دام بدون اخذ مجوز بهداشتی و قرنطینهای و ورود افراد متفرقه به محوطه دامداری جلوگیری کرده و در صورت مشاهده هرگونه بیماری دامی با کارشناسان شبکه دامپزشکی بوکان تماس بگیرند.