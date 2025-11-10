در آیینی فرهنگی، از چهار اثر تازه منتشر شده نویسندگان مهریزی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آیینی فرهنگی که با حضور جمعی از مردم، نویسندگان و مسئولان شهرستان مهریز برگزار شد، از چهار اثر تازه منتشر شده نویسندگان مهریزی رونمایی شد.

در این مراسم چهار عنوان کتاب «کارت‌های بالیتن» نوشته سجاد ابویی، «صدای میم» اثر مریم زارع بیدکی، «اگر خدا بخواهد» نوشته اعظم ابویی و «تا صبح چیزی نمانده» اثر ریحانه زارع بیدکی برای نخستین بار در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

حاضران در این آیین با قدردانی از تلاش نویسندگان بومی، رونمایی این چهار اثر را گامی مؤثر در تقویت جریان فرهنگی و ادبی شهرستان دانستند و بر ضرورت شناسایی و حمایت از استعداد‌های محلی در حوزه تألیف و نشر تأکید کردند.