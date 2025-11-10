هوای برخی از شهرها در استان های تهران، البرز، اصفهان و خوزستان امروز در وضعیت ناسالم و بسیار ناسالم برای همه گروهها قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص آلودگی هوا در ماهشهر خوزستان امروز بالاتر از ۲۰۰ و در وضع بسیار ناسالم برای همه‌ی گروه‌های قرار دارد.

کیفیت هوا در شهر‌های اشتهارد و فردیس در استان البرز/ اسلامشهر، باغستان و بهارستان در استان تهران/ خمینی شهر و قهجاورستان در استان اصفهان / اهواز، آغاجاری، اندیمشک، باغملک، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه هم در وضع قرمز و ناسالم برای همه گزارش شده است. همچنین شاخص آلودگی هوا در برخی از مناطق این استان‌ها در وضع نارنجی قرار دارد.

بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور تاپنج شنبه آرام و پایدار خواهد بود و این شرایط موجب غلظت آلاینده‌های جوی در شهر‌های صنعتی در ساعات اولیه صبح می‌شود.