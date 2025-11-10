به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرچهان گفت: امسال میانگین عملکرد محصول در هر هکتار حدود ۸۰ تن است و پیش بینی می‌شود امسال هزار و ششصد تن پیاز از مزارع این منطقه برداشت شود.

علی موسی پور جشنی گفت: محصول برداشت‌شده از رقم بناب قرمز است و به‌صورت بذری و نشایی کشت شده است.

او افزود: سطح زیر کشت پیاز در سرچهان نسبت به پارسال افزایش داشته است و این موضوع بیانگر رغبت بیشتر کشاورزان به کشت این محصول اقتصادی و شرایط مناسب اقلیمی منطقه برای تولید آن است.