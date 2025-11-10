به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام براتی زاده در نشست ستاد دیه استان با بیان اینکه ۱۵۳ نفر از مددجویان یاد شده مرد و ۸ نفر نیز زن بوده‌اند؛ گفت: در نتیجه تلاش‌های انجام شده از سوی ستاد دیه استان مبلغ ۱۷ میلیارد تومان از کل بدهی اعلام شده، از طریق منابع مختلف از جمله کمک‌های مالی ستاد دیه و حمایت‌های افراد خیر و نیکوکار تأمین شد.

وی افزود: با لحاظ گذشت شکات و محکوم له در قبال مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان و نیز پذیرش اعسار محکوم علیهم مجموعا در قبال مبلغ ۶۶ میلیارد تومان و بعلاوه اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و همچنین با در نظر گرفتن مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آورده مددجویان فی المجموع موجباتی فراهم شد تا تعداد ۱۶۱ محکوم مالی در بند در سال جاری (تا کنون) ضمن رهایی از بند به آغوش گرم خانواده‌های خود برگردند.