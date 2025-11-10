به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ شیری در تشریح این خبر، گفت: در راستای مبارزه قاچاق، مرزبانان این فرماندهی در ارتفاعات مرزی شهرستان سردشت با انجام کار اطلاعاتی دقیق و انجام گشت و کمین هدفمند متوجه تحرک قاچاقچیان احشام به قصد خروج در نوار مرزی شدند.

وی افزود: مرزبانان موفق شدند این در عملیات غافلگیرانه و منسجم؛ تعداد ۱۶۰ راس احشام قاچاق از نوع گوسفند را مهار کنند.

سرهنگ شیری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش احشام مهار شده را ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، تصریح کرد: قاچاقچیان بلافاصله با مشاهده مرزبانان و استفاده از تاریکی شب و موقعیت جغرافیایی از منطقه متواری شدند که شناسایی و دستگیری آنان در دستور کار اطلاعاتی ماموران قرار دارد.