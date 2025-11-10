فدراسیون جهانی والیبال در گزارشی از مدال‌آوران طرح توانمندی سازی و توسعه والیبال (Volleyball Empowerment) در بازی‌های آسیایی جوانان به قهرمانی تیم کمتر از ۱۸ سال دختر و پسر ایران نیز اشاره کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این گزارش آمده است: تیم‌های مورد حمایت برنامهٔ FIVB Volleyball Empowerment از تایلند، ایران، اندونزی و پاکستان در رشته‌های والیبال و والیبال ساحلی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین به مدال دست یافتند و شش مدال به تیم‌هایی رسید که از این برنامهٔ بهره‌مند شده‌اند. ایران، اندونزی و تایلند سکو‌های دختران را پر کردند و در بخش پسران، پاکستان و تایلند به‌ترتیب نقره و برنز گرفتند. عنوان قهرمانی پسران نیز به نماینده ایران رسید.

فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای تیم‌های زنان خود ۱۶۸ هزار دلار حمایتِ مربی دریافت کرده و از تخصص سرمربی کره‌ای «لی‌دو–هی» بهره‌مند شده است. علاوه بر این ۸۳ هزار و ۵۰۰ دلار تجهیزات والیبال نیز دریافت کرده است.

این برنامهٔ تاکنون ۵۲ هزار و ۵۰۰ دلار برای حمایتِ مربی تیم‌های ملی زنان اندونزی سرمایه‌گذاری کرده و این تیم‌ها از تخصص مربی برزیلی «مارکوس سوگیاما» بهره می‌برند. افزون بر این، فدراسیون والیبال اندونزی (PBVSI) ۷۵٬۰۰۰ دلار تجهیزات والیبال دریافت کرده است.

انجمن والیبال تایلند نیز مجموعاً ۲۹۴ هزار دلار حمایتِ مربی و ۱۳۸هزار دلار تجهیزات والیبال در چارچوب Volleyball Empowerment دریافت کرده است. تیم‌های زنان تایلند زیر نظر «کیاتتیپونگ رادتچاتاگرینگکای» و تیم‌های مردان زیر هدایت ستاره و مربی نامدار کره‌ای «پارک کی–وون» تمرین می‌کنند.

فدراسیون والیبال پاکستان نیز تاکنون در مجموع ۲۹۰ هزار و ۵۰۰ دلار حمایتِ مربی برای تیم‌های ملی مردان خود دریافت کرده و این تیم‌ها اکنون زیر نظر مربی ایرانی «حمید جعفرزاده» تمرین می‌کنند. علاوه بر این ۱۱ هزار و ۵۰۰ دلار تجهیزات والیبال و ۶ هزار دلار برای برنامهٔ انتقال دانشِ توسعهٔ مربیان تیم‌های ملی اختصاص یافته است.

در ادامه این گزارش به عملکرد تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین اشاره کرده است: تیم دختران ایران همهٔ هفت مسابقهٔ خود را در منامه پیروز شد و تا رسیدن به نیمه‌نهایی فقط یک ست واگذار کرد. ایران در جدالِ صعود به فینال با نتیجهٔ سه بر یک از سد فیلیپین گذشت و در دیدار نهایی با برد نفس‌گیر سه بر دو مقابل اندونزی قهرمان شد.