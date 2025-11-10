به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان جو پایدار تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت؛ لذا افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود: از اواخر وقت امروز تا پایان هفته (بویژه روز پنجشنبه)، به سبب جنوبی شدن جریانات جوی، افزایش ابرناکی در اغلب نقاط استان و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل، مناطق جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی و غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود.