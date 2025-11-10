رئیس سازمان حج و زیارت که به همراه هیئت ایرانی به دعوت وزیر حج و عمره عربستان برای امضای تفاهم‌نامه همکاری به این کشور سفر کرده است از پیش ثبت نام ۶۴ هزار ایرانی برای حج سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: به دعوت وزیر حج و عمره عربستان برای امضای تفاهم‌نامه به این کشور آمده‌ایم و در کنار آن، مذاکراتی با شرکت‌های خدماتی عربستانی در حوزه‌های اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، تدارکات و خدمات در منا و عرفات در حال انجام است.

وی افزود: پیش از آنکه درخواست ویزای زائران ایرانی ثبت شود، لازم است قراردادهای مربوط به اسکان، حمل‌ونقل، تغذیه، بهداشت، درمان، بیمه و سایر خدمات در عربستان نهایی شود تا پس از آن بتوانیم فرآیند صدور ویزا را آغاز کنیم و خدمات مناسبی برای زائران کشورمان فراهم سازیم.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه مذاکرات تاکنون روند مطلوبی داشته است، اظهار امیدواری کرد: در روزهای پیش‌رو به جمع‌بندی نهایی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات برسیم و زمینه استقبال و خدمت‌رسانی شایسته به زائران ایرانی فراهم شود.

رشیدیان در پایان گفت: تا این لحظه بیش از ۶۴ هزار نفر از زائران برای حج تمتع نام‌نویسی کرده‌اند و امیدواریم تا زمان بازگشت هیئت ایرانی، ظرفیت اعزام به طور کامل تکمیل شود. همچنین تلاش می‌کنیم با آماده‌سازی مقدمات، روند دریافت ویزاها را تسریع کنیم تا عملیات حج آینده به شکلی ایمن، آسان، روان و همراه با عزت و کرامت زائران ایرانی برگزار شود.