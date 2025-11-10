به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در محل استانداری خوزستان با تاکید بر وضعیت اضطراری آلودگی هوای اهواز گفت: باید بنزین یورو ۴ در این شهرستان توزیع شود و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب نیز برنامه زمان‌بندی برای خاموش کردن فلر‌های نفتی ارائه دهد.

وی افزود: در این خصوص، اگر لازم باشد، به دلیل حساسیت شرایط استان با هر مسئولی رایزنی خواهیم کرد.

موالی‌زاده با بیان اینکه وضعیت هوای اهواز و استان در شرایط اضطراری است، اظهار داشت: همه باید برای بهبود وضعیت هوا همکاری کنند تا مردم از این شرایط سخت خارج شوند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: جابه‌جایی صنایع از اهواز، مانند شرکت کربن ایران، در کاهش آلودگی هوای این شهر بسیار مهم است. هرچند این موضوع سال‌ها پیگیری شده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. باید مشخص کنیم چگونه می‌توان شرایط زیست و زندگی مردم در اهواز را بهبود بخشید.

موالی‌زاده ادامه داد: در کوتاه‌مدت باید یک برنامه عملیاتی برای کاهش آلودگی در اهواز تدوین شود و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب نیز باید برنامه زمان‌بندی برای حذف فلر‌های نفتی ارائه دهد.

استاندار خوزستان افزود: البته این برنامه در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما در پیک آلودگی هوا باید برنامه لازم برای خروج از این وضعیت ارائه شود.

وی تصریح کرد: شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب با سرعت بیشتری در حال خاموش کردن فلر‌های نفتی است، هرچند این اقدام طی سال‌های گذشته با تاخیر انجام می‌شد، شرایط فعلی آلودگی هوای اهواز باعث شده سرعت خاموش کردن فلر‌ها افزایش یابد.

موالی‌زاده با اشاره به تاکید معاون رئیس جمهور بر «برداشتن سبز» در استان گفت: باید سوزاندن مزارع در استان پایان یابد و در این مسیر از دستگاه قضایی کمک گرفته شود، سلامت مردم در خطر است و حتی اگر لازم باشد برای مدتی تولید کاهش یابد، باید این اقدام انجام شود.

لزوم تقویت زیرساختهای اینترنتی برای آموزش مجازی

در ادامه این نشست، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: از مجموع ۳۴ روز کاری و آموزشی ابتدای سال تحصیلی تاکنون، به دلیل آلودگی هوا، بیشتر روز‌ها مدارس استان تعطیل یا نیمه‌تعطیل بوده‌اند.

ناصر علی‌فر افزود: دانش‌آموزان خوزستان باید در رقابت با سایر استان‌ها که آموزش حضوری دارند، در کنکور شرکت کنند.

وی از مدیران استان خواست تا برای کاهش آلودگی هوا خلاقیت به خرج دهند و بر تقویت زیرساخت‌های اینترنتی برای استفاده دانش‌آموزان از آموزش مجازی تاکید کرد.

تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی‌ها بر اساس شاخص ۲۴ ساعته آلودگی هوا

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان و دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان با اشاره به نحوه ارزیابی و پایش وضعیت آلودگی هوا در شهرستان اهواز گفت: پایش شرایط آلودگی هوا به‌صورت روزانه و مستمر از طریق مشاهدات میدانی و تصاویر سنجش از دور انجام می‌شود.

محمدجواد اشرفی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی یا دورکاری ادارات و مدارس بر اساس دستورالعمل‌های ملی و شاخص آلایندگی ۲۴ ساعته صورت می‌گیرد، افزود: غلظت‌های لحظه‌ای آلاینده‌ها ملاک درستی برای اتخاذ تصمیم نیست.

اشرفی تصریح کرد: برخی از شهروندان تصور می‌کنند شاخص‌های لحظه‌ای باید مبنای اعلام تعطیلی‌ها قرار گیرد، در حالی که تصمیمات نهایی کارگروه بر اساس میانگین ۲۴ ساعته و در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی مراجع ملی اتخاذ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در اغلب موارد تصمیمات مربوط به تعطیلی، تاخیر در آغاز فعالیت ادارات یا غیرحضوری شدن مدارس، منطبق با شرایط واقعی و صحیح بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در ادامه با اشاره به منابع آلایندگی هوای اهواز اظهار کرد: تردد شهری، فعالیت‌های صنعتی و فلر‌های نفتی از جمله منابع ثابت آلودگی در این شهرستان هستند، اما در روز‌های اخیر سوزاندن مزارع کشاورزی به‌ویژه مزارع نیشکر نیز به‌عنوان یکی از عوامل ثانویه در افزایش غلظت آلاینده‌ها نقش داشته است.

وی افزود: در پنج روز گذشته تاثیر مستقیمی از آتش‌سوزی‌های بخش عراقی تالاب هورالعظیم بر هوای اهواز مشاهده نشده است.

اشرفی با اشاره به پایداری جوی و کاهش ارتفاع لایه مرزی جو به‌عنوان یکی از عوامل تشدید آلودگی اخیر بیان کرد: در روز‌های گذشته سرعت باد در حدود یک تا ۲ متر بر ثانیه بوده که این امر موجب کاهش چشمگیر پراکنش آلاینده‌ها شده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این شرایط تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، تصمیم بر غیرحضوری بودن مقاطع ابتدایی و متوسطه اول مدارس استان تا پایان هفته آینده اتخاذ شده است.

وی افزود: در صورت تغییر شرایط جوی و بهبود شاخص‌های آلودگی هوا، تصمیمات جدید درباره بازگشایی یا تعطیلی سایر مقاطع تحصیلی و ادارات متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدارس ابتدایی و متوسطه اول خوزستان تا پایان هفته آینده تعطیل شدند.