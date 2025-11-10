برنامه های «بیمارستان صبا»، با موضوع رانندگی ایمن، «روستا دوستا»، با معرفی روستای سراب از توابع شهرستان قائنات و «ادبیاتو»، با سفری شاعرانه در ادبیات فارسی، امروز از رادیو صبا پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه طنز و آموزشی «بیمارستان صبا»، امروز با شعار «برای سلامت خودمان و بقیه، ایمن برانیم»، موضوع رانندگی ایمن را دستمایه موقعیت‌های نمایشی و گفت‌و‌گو‌های شنیدنی خود قرار می‌دهد.

در این قسمت، شنوندگان در فضایی شاد و پرانرژی با توصیه‌هایی کاربردی درباره‌ی سلامت رانندگان آشنا می‌شوند، از تأثیر خستگی، استرس و خواب ناکافی بر تمرکز هنگام رانندگی گرفته تا نکات تغذیه‌ای و رفتاری برای پیشگیری از حوادث جاده‌ای. پزشکان و بیماران خیالی بیمارستان صبا، هرکدام با ماجرا‌هایی طنزآمیز، به بیان اشتباهات رایج رانندگی و راهکار‌های ساده برای حفظ ایمنی خود و دیگران می‌پردازند.

«بیمارستان صبا»، همواره تلاش دارد تا با زبان طنز، پیام‌های مهم سلامت عمومی را به شکلی شیرین و قابل‌درک برای مخاطبان مطرح کند. پرداختن به موضوع رانندگی ایمن در این برنامه، یادآور اهمیت مراقبت از سلامت در پشت فرمان و نقش رفتار مسئولانه‌ی هر راننده در حفظ جان انسان‌هاست.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده، روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۶، پخش می‌شود.

برنامه «روستا دوستا»، در ادامه پویش ملی «ایران‌جان، خراسان جنوبی ایران»، این هفته راهی شهرستان قائنات می‌شود تا شنوندگان رادیو صبا را با روستای سراب، یکی از روستا‌های تاریخی و دیدنی این منطقه، آشنا کند.

این ویژه‌برنامه به معرفی جلوه‌های طبیعی، فرهنگی و مردمی این روستا می‌پردازد، جایی که ترکیبی از سرسبزی نخلستان‌ها، باغات زرشک و معماری سنتی خراسان جنوبی را در دل خود جای داده است.

در این برنامه، مخاطبان ضمن آشنایی با سبک زندگی و آداب و رسوم مردم روستا، با جاذبه‌های گردشگری سراب نیز آشنا خواهند شد.

چشمه‌های طبیعی و آبشار کوچک روستا که محیطی دلنشین برای طبیعت‌گردان ایجاد کرده است.

باغات زرشک و میوه‌های محلی که رونق کشاورزی منطقه را به نمایش می‌گذارند.

بافت سنتی خانه‌ها و معماری کوهستانی که با مصالح بومی همچون سنگ، خشت و کاهگل ساخته شده است.

آثار تاریخی و قلعه‌های کوچک محلی که بخش‌هایی از هویت تاریخی روستا را حفظ کرده‌اند.

برنامه «روستا دوستا»، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۰۰ به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای مهدی پر، پخش می‌شود.

برنامه «ادبیاتو»، شنوندگان را به سفری شاعرانه و خیال‌انگیز در آسمان ادبیات فارسی می‌برد، سفری میان شعرها، داستان‌ها و اسطوره‌هایی که در آنها پرندگان، پیام‌آور معنا، آزادی و راز‌های درونی انسان‌اند.

این قسمت از «ادبیاتو» با عنوان «پرندگان پارسی» به بررسی نقش و نمادپردازی پرندگانی، چون سیمرغ، هدهد، طاووس، کبک و قمری در ادبیات کهن ایران می‌پردازد، پرندگانی که در آثار بزرگان شعر و عرفان، از «منطق‌الطیر» عطار تا غزل‌های حافظ و مولوی، جلوه‌ای از پرواز روح و جست‌وجوی حقیقت‌اند.

در این برنامه، شنوندگان با روایت امیرحسین مدرس و همراهی توضیحات کارشناسی، به دنیایی وارد می‌شوند که پرندگان در آن زبان دل دارند و هر کدام، رمزی از عشق، خرد و رهایی را در خود پنهان کرده‌اند. «ادبیاتو» در این بخش با نگاهی نمادشناسانه، به بازخوانی روایت‌های شاعرانه از پرندگان در ادبیات فارسی می‌پردازد و از راز ماندگاری آنها در ذهن و زبان ایرانیان سخن می‌گوید.

برنامه «ادبیاتو»، به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با اجرای امیرحسین مدرس، ساعت ۱۳، پخش می‌شود.