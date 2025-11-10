پخش زنده
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی از کشف جاساز مسافری حامل ۸ کیلوگرم نقره قاچاق حین ورود به کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سردار "محمد احمدی" فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی در تشریح این خبر، گفت: با هوشیاری ماموران مرزی مستقر در پایانه مرزی رازی خوی با اشراف و تسلط اطلاعاتی مبنی بر قاچاق شمش نقره به داخل کشور، اقدامات پیشگیرانه با حساسیت و دقت بیشتر بر ورودیهای مرزی را در برنامه کاری خود قرار دادند.
وی ادامه داد: در این راستا مرزبانان با استفاده از شگردهای خاص مرزبانی دو نفر را شناسایی و مورد بازرسی بدنی قرار داده و موفق شدند ۸ کیلوگرم نقره را که در قسمتهای مختلف لباس خود جاساز کرده بودند را کشف کنند.
فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۲۰ میلیارد ریالی نقرههای کشف شده، تصریح کرد: متهمان با تکمیل پرونده قضایی به مراجع قضایی معرفی شدند.