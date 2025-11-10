به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ محمد توحیدی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از باغ ویلا در یکی از روستا‌های ارومیه، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه امامزاده با اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق شدند ۷ نفر سارق حرفه‌ای باغ ویلا را شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات منسجم آنها را دستگیر نمایند.

فرمانده انتظامی ارومیه ادامه داد: سارقان بعد از مواجه شدن با شواهد و مدارک مستند، به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت از کوله باغ‌ها اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی تشدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.