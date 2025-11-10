به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رحمت‌الله رضایی در همایش پیشتازان که به عنوان پیش‌اجلاسیه بزرگداشت یک هزار و ۴۰۰ شهید شهرستان مراغه برگزار شد افزود: ۷۰ هزار مربی نیز وظیفه آموزش و هدایت فعالیت‌های مهارتی و تربیتی آنان را برعهده دارند.

وی ادامه داد: تشکیلات پیشتازان که از سال ۱۳۷۸ با هدف تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان شکل گرفته است، امروز با گسترش فعالیت‌های مدرسه‌محور توانسته نقش مؤثری در افزایش سطح توانمندی، خودباوری و مسئولیت‌پذیری نسل جوان ایفا کند.

رضایی با اشاره به اینکه سازمان پیشتازان از ابتدای سال تحصیلی جدید تاکنون بیش از ۱۹ همایش بزرگ در استان‌های مختلف کشور برگزار کرده است اظهار کرد: هر یک از این رویداد‌ها با محوریت ترویج فرهنگ ایثار، کار گروهی و هویت دانش‌آموزی در قالب برنامه‌های آموزشی و مهارتی اجرا شده‌اند.

معاون فعالیت‌های دانش‌آموزی سازمان دانش‌آموزی کشور اضافه کرد: عمده برنامه‌های تشکیلات پیشتازان به گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری مهارت‌های فنی و عملی، توانایی مدیریت هیجان، حل مسئله و تعامل اجتماعی را نیز در محیط مدرسه تمرین کنند.

وی یادآور شد: محور‌های آموزشی این تشکیلات شامل مهارت‌های طبیعت‌گردی، اردو و چادرزنی، امداد و نجات، جهت‌یابی، کار‌های گروهی و برنامه‌های نظم و انضباط تشکیلاتی است که همگی با هدف تقویت روحیه همکاری، همدلی و مشارکت اجتماعی بین دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

رضایی اضافه کرد: با توجه به سیاست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر «بازگشت فعالیت‌ها به مدرسه» و تحقق شعار «برای ایران، برای مدرسه»، سازمان دانش‌آموزی در سال جاری تمام برنامه‌های خود را از شکل متمرکز استانی یا شهرستانی، به قالب مدرسه‌محور انتقال داده است تا اثرگذاری تربیتی برنامه‌ها افزایش یابد.

وی به عملکرد تشکیلات پیشتازان در آذربایجان‌شرقی اشاره کرد و گفت: این استان طی یک سال گذشته رشد بسیار خوبی در زمینه جذب و سازماندهی اعضای پیشتاز، برگزاری اردو‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های تشکیلاتی داشته و بر اساس گزارش‌های موقت ارزیابی‌ها در زمره چند استان برتر کشور در حوزه فعالیت‌های دانش‌آموزی قرار گرفته است.

رضایی از مدیران مدارس، معاونان پرورشی، مربیان تشکیلاتی و فعالان سازمان دانش‌آموزی در آذربایجان‌ شرقی قدردانی و اضافه کرد: دستیابی به جامعه‌ای توانمند و پویا نیازمند تقویت نسلی است که بتواند با تکیه بر دانش، اخلاق و مهارت‌های زندگی، مسیر پیشرفت کشور را به شکل آگاهانه و هدفمند دنبال کند.

در این مراسم از کتاب «مدالشان، پلاکشان» اثر آیلار نصرتی که روایت زندگی ۵۱ شهید شاخص ورزش کشور است رونمایی شد.