پخش زنده
امروز: -
مدیر کل فنی و حرفهای مازندران: فروش محصولات تولیدی در بستر مجازی در استان مازندران فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر کل فنی و حرفهای مازندران گفت: طرح «کارافن» درصدد است با اتصال آموزشهای مهارتی به بازار کار، شکاف موجود بین آموزش و اشتغال را پر کند تا مهارتآموزان با شناخت صحیح از نیازهای بازار کار، به تولید و عرضه محصولات خود بپردازند.
مهردل در بازدید از آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای جویبار افزود: این طرح به منظور اتصال زنجیره آموزش، اشتغال و فروش محصولات پنلی در بستر مجازی در استان مازندران فراهم شد که آموزش دیدهها علاوه بر آموزش و اشتغال بتوانند محصولات خودشان را در بستر مجازی در دیجی کالا و با سلام به فروش برسانند و برای ثبت کالا در ابتدا باید به مراکز فنی و حرفهای در شهرهای مازندران مراجعه کنند.
وی همچنین از راه اندازی نمایشگاه دائمی محصولات آموزش دیدگان فنی و حرفهای مازندران در شهرستان ساری خبر داد افزود: به زودی نمایشگاهی دائمی در ساری راهاندازی میشود و در صورت موفق بودن این طرح در ساری، در شهرهای قائم شهر و بابلسر هم راه اندازی خواهد شد.
مدیر کل فنی و حرفهای مازندران با اشاره به اینکه رویکرد اداره کل آموزش فنی مازندران؛ توسعه آموزش و اقتصاد محلی و دیجیتال است افزود: بر همین اساس بر اساس آمایش سرزمینی، استان مازندران به ۶ منطقه تقسیم شده تا تمرکز رشتهها متناسب با منطقه در نظر گرفته شود.
مهردل تصریح کرد: در قالب اقتصاد دیجیتال در فروش آنلاین تا پایان امسال ۲۰۰۰ نفر در مازندران آموزش میبینند و در این راستا اقتصاد دریا محور و آموزشهای نوین انرژی تجدید پذیر و آموزش اقتصاد چرخشی از موضوعاتی است که در شهرستان جویبار در دستور کار قرار دارد.
وی یادآور شد: در اقتصاد محلی به صنایعی که فراموش شده است مورد تاکید مراکز آموزش و فنی حرفهای مازندران قرار دارد.
در ادامه این بازدید از آموزشگاههای آزاد فنی حرفهای شهرستان جویبار با حضور فرماندار جویبار بازدید و جلسات روسای منطقه ۶ شهرستان مشکلات، قابلیتها توانمندیهای آموزشهای فنی حرفهای در این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.