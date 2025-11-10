پخش زنده
معاون استاندار کرمان:مشکلات کارخانه واگنسازی پلور سبز زرند در حوزههای مالیاتی، زیرساختی و توسعهای در دستور کاراست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،با تاکید استاندار کرمان و پیگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مشکلات کارخانه واگنسازی پلور سبز زرند در حوزههای مالیاتی، زیرساختی و توسعهای در دستور کار قرار گرفت تا زمینه تداوم فعالیت و حفظ اشتغال این واحد صنعتی فراهم شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، در راستای سیاستهای دولت مبنی بر حمایت از تولید و رفع موانع واحدهای صنعتی، پیگیریهای گستردهای را برای حل مشکلات کارخانه واگنسازی پلور سبز زرند در دستور کار قرار داده است.
غلامرضا سالاری در این زمینه تأکید کرد: حمایت از تولید و حفظ اشتغال موجود از اولویتهای اصلی مدیریت اقتصادی استان است و دستگاههای اجرایی موظفاند با همکاری و هماهنگی کامل، در مسیر رفع موانع تولید گام بردارند.
کارخانه پلور سبز با بیش از ۲۵۰ نفر نیروی کار مستقیم و بیش از هزار نفر اشتغال غیرمستقیم، سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی منطقه ایفا میکند و تداوم فعالیت آن از اولویتهای اصلی استانداری و فرمانداری زرند است.