رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: یک دستگاه خودروی لجنکش که بهجای تخلیه فاضلاب خانگی در محلهای مجاز، اقدام به تخلیه غیرمجاز فاضلاب در زمینهای زراعی میکرد، شناسایی، متوقف و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛میثم رحمتی اظهار کرد: این اقدام بهدلیل خطر جدی برای سلامت عمومی، آلودگی خاک و تهدید منابع آب زیرزمینی انجام شد. وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست خوی با هرگونه رفتار آلاینده و تخلف زیستمحیطی بهصورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.
وی افزود: تخلیه غیرمجاز فاضلاب علاوه بر آلودگی منابع آب و خاک، میتواند در درازمدت موجب انتقال عوامل بیماریزا، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی و تهدید سلامت جوامع محلی شود.
رحمتی با اشاره به اهمیت رعایت مقررات زیستمحیطی گفت: تخلیه فاضلاب در اراضی کشاورزی خط قرمز محیط زیست است و از تمامی مالکان خودروهای حمل فاضلاب خواست تا نسبت به تخلیه در محلهای تعیینشده و دارای مجوز قانونی اقدام کنند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست و سلامت شهروندان از اولویتهای اصلی این اداره است و هیچگونه اغماضی در برابر آلودگیهای عمدی یا تکرارشونده پذیرفتنی نخواهد بود.