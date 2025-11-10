پخش زنده
امروز: -
معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توسعه اقتصاد دیجیتال فقط با نوآوری فناورانه پیش نمیرود بلکه به هماهنگی نهادی، شفافیت و تنظیم گری هوشمند نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: توسعه اقتصاد دیجیتال فقط با نوآوری فناورانه پیش نمیرود؛ به هماهنگی نهادی، شفافیت و تنظیمگری هوشمند نیاز دارد.
وی افزود: با پیگیری @HashemiSattar و هماهنگی @drpezeshkian، در اسرع وقت جلسهای مشترک با سران قوا برگزار میشود تا تصمیمهای کلان و هماهنگ برای رفع موانع این زیستبوم اتخاذ گردد.
چیت ساز ادامه داد: رئیسجمهور در این نشست تأکید کرد که رفع چالشهای زیستبوم اقتصاد دیجیتال تنها در دولت خلاصه نمیشود؛ بلکه با همکاری سران قوا پیگیری خواهد شد تا مسیر تحقق سهم دهدرصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی هموار شود.
وی تصریح کرد: او نشان داد که برای سالمسازی، شفافیت و هوشمندسازی روی زیستبوم دیجیتال کشور حسابی ویژه باز کرده است. نشانهای روشن از عزم دولت برای گذار به حکمرانی نوین دیجیتال.