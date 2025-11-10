نیک اندیش خنجی ساختمانی را به ارزش ۳۰ میلیارد تومان خریداری و برای تاسیس دانشکده پرستاری اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، هدایت شمسی جوان خیر خنجی ساختمان شماره ۲ دانشگاه پیام نور خنج را با ۳۰ میلیارد تومان خریداری و برای تاسیس دانشکده پرستاری در خنج اهدا کرد.

ساختمان خریداری شده برای تاسیس دانشکده پرستاری خنج ۸ هکتار وسعت و ۲ هزار متر مربع زیر بنا دارد.

هدایت شمسی جوان نیکوکار خنجی علاوه بر این کار خیر، ده‌ها ساختمان عام المنفعه از جمله هنرستان بزرگ شمس را در شهرستان خنج ساخته است.

در شهرستان خنج هزینه ۳۰۰ میلیارد تومانی ساخت بیمارستان فوق تخصصی و‌ام آرآی و بیمارستان ۱۸۰ تخت خوابی قدیم خنج با همه تجهیزات پزشکی از سوی خیران این شهرستان، تامین شده است