به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این نشست هماهنگی مدیریت بحران خوزستان در پی ارائه آمار مربوط به آلایندگی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، پیشنهاد شد به‌صورت مقطعی و برای چند روز فلرسوزی در اهواز کاهش داده شود که این پیشنهاد از سوی مدیر عامل این شرکت رد شد و عنوان شد «به هیچ وجه نمی‌توانیم تولید نفت مملکت را کاهش دهیم و این تصمیم حاکمیتی است».

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص مطرح شدن سهم ۱۵ درصدی فلر‌های نفتی در آلودگی هوای اهواز اظهار کرد: ۹۹ درصد یکی از ذرات آلاینده منتشر شده در هوای اهواز توسط فلر‌های نفتی و ۸۵ درصد مونوکسیدکربن نیز توسط منابع متحرک یعنی حمل و نقل شهری تولید می‌شود بنابراین حمل و نقل شهری و فلر‌های نفتی، دو آلاینده مسئول در اهواز هستند.

محمدجواد اشرفی افزود: مطالعات انجام‌شده در زمینه سهم آلایندگی مربوط به سال ۱۴۰۰ است و باید توجه شود در این مطالعه، سهم ۱۵.۹۵ درصدی فلر‌های نفتی مطرح شده است در حالی که این رقم مربوط به میزان تولید در آن سال‌هاست و اگر این مطالعه، بر مبنای تولید پارسال و امسال انجام می‌شد، قطعا سهم فلرسوزی بیشتر بوده است.

وی درباره نپذیرفتن این آمار از سوی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: این مطالعات مستند توسط مراکز مهم و علمی انجام شده‌اند و کاملاً صحت دارند و اینکه آقای پیرامون مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب می‌گوید اطلاعات صحیح نیست، درست نیست.

اشرفی تصریح کرد: کاهش فلرسوزی، خواسته عمومی است و حتی سوزاندن یک فلر در محدوده شهری، زیاد است. این مشکل باید به مقامات ملی گفته شود تا بودجه بیشتری داده شود و مشکل حل شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۸.۵ درصد بنزین توزیع‌شده در اهواز بنزین یورو ۴ است، ادامه داد: دفاع در این زمینه موجب عقب‌ماندگی ما می‌شود. به جای دفاع باید سهم بیشتری از یورو ۴ برای خوزستان در نظر بگیریم. پالایشگاه اصفهان اول کل نیاز استان خودشان را پوشش می‌دهد و بعد مازاد آن را به استان‌های دیگر می‌دهد. حق خوزستان خوزستان نیست با این وضعیت آلودگی که دارد بنزین معمولی استفاده کند و باید حتی از استان‌های دیگر بنزین یورو ۴ بگیریم.

وی می‌گوید: در یک هفته گذشته اهواز تحت تاثیر دود هورالعظیم نبوده است و در کنار دیگر عوامل ثابت مطرح‌شده از جمله فلر‌ها و حمل و نقل که نقش زیادی دارند، نقش سوزاندان مزارع کشاورزی برنج و همچنین مزارع نیشکر در آلودگی هوای اهواز بسیار برجسته بوده است.

اشرفی ادامه داد: این مساله به یکی از چالش‌های استان خوزستان در فصل پاییز تبدیل شده است؛ برخورد‌های قضایی در این باره انجام شده است و روزانه آتش‌سوزی‌ها رصد می‌شوند؛ و برخی مزارع نیشکر نیز آتش‌سوزی داشته‌اند و دود به اهواز رسیده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه در صنایع نیشکر خوزستان تنها ۴۰ درصد برداشت سبز می‌شود، گفت: برداشت سبز واژه مناسبی نیست، زیرا در همین نوع هم سوزاندن در دو مرحله انجام می‌شود که ضرر مرحله دوم بیشتر است.

وی اضافه کرد: در این شرایط، نصب دستگاه‌های تصفیه هوا در مدارس و نصب در و پنجره‌های دوجداره باید انجام شود.

رد پیشنهاد کاهش مقطعی تولید نفت در اهواز برای کاهش آلودگی

در ادامه مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: آمار آلایندگی‌ها مخدوش است و اینگونه که آقای اشرفی مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان می‌گوید نیست.

ابراهیم پیرامون با اشاره به آمار ارائه‌شده درباره نقش فلر‌ها در آلودگی هوای خوزستان گفت: در آن زمان که این مطالعات انجام شد هورالعظیم و خودرو‌ها و ... نبودند. این سهم‌ها و ارقام، ارزش علمی ندارند.

وی خطاب به مدیرکل حفاطت محیط زیست خوزستان افزود: اینطوری نیست و خودرو‌ها و هورالعظیم را بچسب!

مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: همیشه انگشت به سمت فلر است؛ باید داده‌ها درست باشد. این اطلاعات را اینگونه ارائه ندهید، زیرا گمراه‌کننده است. من فنی هستم و می‌دانم این اطلاعات چقدر صحت دارند.

پیرامون تصریح کرد: به این جلسه جهت داده شده است در حالی که باید جلسه کاربردی و مفید باشد. سازمان حفاظت محیط زیست ۹۹ درصد ترکیبات گوگردی تولیدی را به ما نسبت می‌دهد در حالی که اگزوز همه خودرو‌ها گوگرد بیرون می‌دهد.

وی بیان کرد: به‌سوزی برخی فلر‌های اطراف اهواز انجام شده و برخی دیگر هم تا یکی دو ماه آینده تکمیل می‌شود در نتیجه منوکسیدکربن و یک سری ترکیبات دیگر کاهش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب ادامه داد: در ۳۰ کیلومتری اهواز به‌سوزی ۱۰ فلر تا دو سه ماه آینده تکمیل می‌شود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۶۸ میلیون فوت گازسوزی در روز در کل محدوده اهواز داریم که به‌سوزی ۹۰ درصد آن در حال تکمیل است. یک سری تعمیرات در واحد ۴ اهواز داریم که فلر آن خاموش شد و به حداقل رسید. در حال حاضر حداقل گاز ممکن در اطراف اهواز سوخته می‌شود.

پیرامون درباره پیشنهاد کاهش فعالیت‌های نفتی برای کاهش آلودگی اهواز و دیگر شهر‌های خوزستان در روز‌های پاییز تصریح کرد: به هیچ وجه نمی‌توانیم تولید نفت مملکت را کاهش دهیم و این تصمیم حاکمیتی است.

وی افزود: همیشه روند تولید، افزایشی است و جزء برنامه‌های اصلی دولت است و اگر بتوانیم، تولید را باز هم افزایش می‌دهیم، اما فعلاً تولید ثابت است و تنها می‌توانیم مراقبت‌های عملیاتی را زیاد کنیم.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب تصریح کرد: از روزی که صنعت نفت شکل گرفت، فلر‌ها وجود داشتند و دود آن را می‌بینیم و چیز جدیدی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که چند فلر فعال در اطراف اهواز وجود دارد؟ بیان کرد: این سوال همیشه پرسیده می‌شود. اطراف اهواز شاید حدود ۲۰ فلر داشته باشیم؛ البته این سوال زیاد مفهوم ندارد.

پیرامون گفت: گاز در اطراف اهواز در حال جمع‌آوری است و مقادیر اندکی فلر می‌شود. قراردادی با حضور رئیس جمهوری منعقد شد و باید با سرعت اجرایی شود و تا پایان سال امیدواریم فلر‌های اطراف اهواز جمع شوند.