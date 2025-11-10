رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مرزی آستارا گفت: شکارچی متخلف به جرم زنده گیری و نگهداری یک بهله پرنده شکاری بحری به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا سلامی ریک گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست آستارا، یک بهله پرنده شکاری بحری را در بازرسی از خانه یک شکارچی متخلف در این شهرستان کشف و ضبط کردند.

وی افزود: شکارچی متخلف که به محض مشاهده ماموران، قصد داشت این پرنده شکاری را ازبین ببرد، با رای قاضی پرونده، به جرم زنده گیری پرندگان و آسیب به گونه‌های جانوری محیط زیست شهرستان، به پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: این پرنده شکاری که بیشتر در مناطق دشتی و برخی مناطق کوهستانی و جنگلی زندگی می‌کند، به دلیل قیمت بالا در بازار قاچاق، از سوی شکارچیان متخلف زنده گیری و به استان‌های جنوبی قاچاق می‌شود.

محمدرضا سلامی ریک با اشاره به برخورد قانون با شکار گونه‌های مختلف جانوران وحشی، گفت: شورای عالی حفاظت محیط زیست، بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، برای صید و شکار جانوران وحشی، علاوه بر پرداخت جریمه مالی، ۳ ماه تا ۳ سال حبس تعیین کرده است.