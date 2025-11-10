به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ خراسان شمالی با ظرفیت بالای تولیدات دامی قابلیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی دارد، اما تمرکز غالب بر دامداری‌های سنتی و عقب ماندن از سرعت صنعتی‌سازی سبب کاهش سود دامداران شده است.

همین موضوع صنایع لبنی استان را مجبور کرده تا بخش قابل توجهی از شیر مورد نیاز خود را از استان‌های همجوار تأمین کنند.

کارشناسان بر لزوم توسعه دامداری صنعتی و بهبود زیرساخت‌ها تأکید دارند تا هم سود دامداران افزایش یابد و هم صنایع لبنی استان بتوانند از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری کنند.