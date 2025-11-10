رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی گفت: پایش و نمونه‌برداری از واحد‌های صنعتی و منابع آلاینده با هدف کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست در دستور کار کارشناسان این اداره قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میثم رحمتی اظهار کرد: پایش مستمر به سازمان محیط زیست امکان می‌دهد تا ضمن ارزیابی عملکرد واحد‌های صنعتی، از انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های زیست‌محیطی اطمینان حاصل کند.

وی افزود: واحد‌های صنعتی موظف‌اند در قبال مدیریت صحیح پساب‌ها و آلاینده‌های خروجی مسئولیت‌پذیر باشند. در این راستا، تعیین استاندارد‌ها و معیار‌های کیفی آب خروجی شامل میزان مجاز مواد شیمیایی، فلزات سنگین و ترکیبات آلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته پایش آنلاین گفت: کیفیت پساب‌ها باید به‌صورت دائمی کنترل شود تا در صورت مشاهده هرگونه انحراف از استاندارد، اقدامات اصلاحی فوری انجام گیرد. همچنین ایجاد برنامه منظم نمونه‌برداری و به‌کارگیری روش‌های استاندارد برای جمع‌آوری نمونه‌ها، دقت و اعتبار نتایج را تضمین می‌کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی تصریح کرد: نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در آزمایشگاه‌های معتمد و معتبر تحلیل کیفی و کمی می‌شوند و نتایج آنها به‌صورت گزارش‌های دقیق و به‌موقع در اختیار مراجع قانونی و ذی‌نفعان قرار می‌گیرد.

رحمتی خاطرنشان کرد: آموزش کارکنان و مدیران واحد‌های صنعتی درباره اهمیت مدیریت پساب‌ها، کاهش آلاینده‌ها و رعایت الزامات قانونی، بخش ضروری از این فرآیند است.

وی تأکید کرد: بر اساس ضوابط سازمان حفاظت محیط زیست، واحد‌های صنعتی باید پساب‌های خروجی خود را طبق استاندارد‌های زیست‌محیطی تصفیه و کنترل کرده و با بهینه‌سازی فرآیند‌های تولید و استفاده از فناوری‌های نوین، میزان آلایندگی را کاهش دهند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست خوی در پایان گفت: بی‌توجهی به این اصول، منجر به آلودگی منابع آب، آسیب به اکوسیستم‌ها و تهدید سلامت جوامع محلی می‌شود؛ از این‌رو همکاری مؤثر میان صنایع و نهاد‌های محیط زیست، شرط تحقق توسعه صنعتی پایدار و محیط زیست سالم است.