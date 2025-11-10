به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جواد شمشیری با بیان اینکه این طرح برای حمایت از جوانی جمعیت و فرزندآوری انجام شده است، افزود: بلوک زایمان بیمارستان غرضی از امکانات و تجهیزات بالایی برخوردار است . در این بیمارستان امکانات و کادر مجرب آماده خدمت به خانم‌های باردار است.

وی گفت: درمانگاه مامایی بیمارستان غرضی هم در طول هفته فعال است.

هر ماه به طور میانگین ۱۰۰ الی ۱۲۰نفر برای زایمان طبیعی به بیمارستان غرضی ملایر مراجعه می‌کنند.

از ابتدای سال تا مهر ماه ۶۰۰ زایمان در بیمارستان غرضی انجام شده که ۴۰ درصد آنها زایمان طبیعی بوده است.