۳۰۰ طرح عمرانی در خمینی شهر در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛فرماندار شهرستان خمینی شهر با تأکید بر تکمیل طرحهای عمرانی گفت: حدود۳۰۰ طرح در شهرستان در حال اجراست که نباید در ساخت آنها وقفه ایجاد شود.
اصغر هدایت با بیان اینکه طرحهای مولدسازی تا یک ماه آینده تعیین تکلیف میشود، افزود: درآمد حاصل از آن برای تکمیل طرحهای نیمه تمام هزینه میشود.
وی طرح تکمیل فاضلاب و سالن سه هزار نفره را از جمله طرحهای آینده شهرستان عنوان کرد و افزود: در حوزه طرح فیبر نوری هم با درخواست از شرکت اجرا کننده امیدواریم، هرچه سریعتر این برای تکمیل این طرح همت کند.