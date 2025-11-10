رئیس‌جمهور ونزوئلا با ارسال پیامی به نشست جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (سِلاک)، نسبت به «تهدید نظامی آمریکا» در منطقه هشدار داد و از کشور‌های عضو خواست تا با «یک صدا» توقف فوری حملات و نظامی‌گری را در کارائیب مطالبه کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، در این پیام که همزمان با نشست مشترک سِلاک و اتحادیه اروپا منتشر شد، مادورو با اشاره به جنایات و اعدام‌های فرا قانونی نیرو‌های آمریکایی در دریای کارائیب، تأکید کرد: در برابر تهدید نظامی آمریکا، ضروری است کشور‌های منطقه با تجمیع قوا و یک صدا، توقف فوری حملات و تهدیدات نظامی علیه ملت‌های منطقه را مطالبه نمایند.

رئیس‌ جمهور ونزوئلا با تأکید بر لزوم دفاع از آمریکای لاتین به عنوان "منطقه صلح"، تصریح کرد، کشور‌های عضو سِلاک موظفند هرگونه نظامی‌سازی منطقه را قاطعانه رد کرده و خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره اقدامات غیرقانونی و فراقانونی آمریکا شوند.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکار‌های منطقه‌ای برای دفاع جمعی و حفاظت از آب‌ها و سواحل منطقه در برابر تجاوزات خارجی تأکید کرد.

مادورو در پایان با فراخواندن جامعه جهانی به احیای عدالت و احترام به منشور سازمان ملل، خواستار مسئولیت‌پذیری عاملان این حملات و توقف فوری تهدیدات علیه ملت‌های مستقل منطقه شد.