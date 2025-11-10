استانداران دو دیار فرهنگ‌پرور از خراسان جنوبی و اصفهان، در سومین روز رویداد ایران جان، طی ارتباطی تلفنی در برنامه "استاندار سلام" اصفهان به گفت‌و‌گو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در سومین روز رویداد ملی ایران جان، استانداران دو دیار فرهنگ‌پرور از خراسان جنوبی، خاستگاه خورشید و سرزمین صفای دل‌ها و اصفهان، نگین درخشان هنر و تمدن ایران‌زمین طی ارتباطی تلفنی در برنامه "استاندار سلام" اصفهان به گفت‌و‌گو پرداختند.

استاندار اصفهان در این گفتگوی تلفنی خراسان جنوبی را سرزمین آفتاب، مقاومت و شکوه کهن نامید و گفت: دل‌ها با شنیدن نام خراسان جنوبی با قنات‌های دو هزار ساله و ارگ‌های تاریخی مثل کلاه فرنگی و فورگ می‌طپد.

به گفته جمالی نژاد مردمان خراسان جنوبی، نگهبانان تمدنی هستند که در آغوش کویر، هنر زیستن را تجربه کرده‌اند.



وی گفت: طبیعت بکر و منحصر‌به‌فرد خراسان جنوبی از آبشار طبس گرفته تا پهنه‌های نمکی دشت لوت، تابلویی از هنرمندی طبیعت در این خطه هستند.

استاندار خراسان جنوبی هم در این گفت‌و‌گو به تشریح ظرفیت‌های علمی، گردشگری، کشاورزی، مرز و ... استان پرداخت و با بیان اینکه ۵۰ درصد پدران علوم ایران زمین، در خراسان جنوبی پرورش یافته‌اند، گفت: وجود ۴۲ مرکز آموزشی از ظرفیت‌های ناب این استان است و دانشگاه‌های خراسان جنوبی، جزو دانشگاه‌های موفق ایران هستند.

به گفته هاشمی از افتخارات ما این است که سه تن از فرزندان این استان (وزرای اطلاعات، آموزش و پرورش و نفت) در کابینه دولت چهاردهم مشغول خدمت هستند.



سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به وجود ۲ هزار و ۶۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده دراستان، افزود: خراسان جنوبی جزو معدود استان‌هایی است که ۱۰ اثر تاریخی ثبت جهانی دارد.

وی با بیان اینکه ۹۸ درصد زرشک دنیا به دست توانای مردم خراسان جنوبی تولید می‌شود، گفت: زعفران قاینات به لحاظ کیفیت در دنیا حرف برای گفتن دارد.



استاندار با اشاره به فرصت خوب مرز مشترک استان با افغانستان افزود: براساس گزارش سازمان گمرک کشور، ۳۸ درصد صادرات ایران به افغانستان از محل بازارچه ماهیرود در خراسان جنوبی انجام شده است.

هاشمی، خراسان جنوبی را به گواه گزارش‌های کشوری، امن‌ترین استان دانست و از تلاش‌های صورت گرفته برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی گفت.

وی با تأکید بر اینکه خراسان جنوبی با وجود ۵۲ نوع کانی، گنجینه معدنی ایران زمین است، افزود: استخراج یک تن طلا طی یک سال گذشته، وجود غنی‌ترین ذخایر زغال سنگ خاورمیانه با ۹۰۰ میلیون تن و پایتخت بنتونیت ایران در سرایان، تنها بخشی از ظرفیت‌های معدنی استان است.



استاندار، ایران جان را با شور و شعفی که ایجاد کرده، فرصتی برای معرفی خراسان جنوبی نامید و از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان صدا و سیمای استان در این هفته تشکر کرد.

هاشمی در بخشی از سخنانش از زعفران و گز به عنوان دو برند استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان یاد کرد و گفت: ما به وجود مسجد امام، زاینده رود، منارجنبان و ... افتخار می‌کنیم.

وی، نصف جهان را دیار فرهنگ و دیانت نامید و از مردم این استان برای سفر به خراسان جنوبی و دیدن ظرفیت‌های این خطه از نزدیک، دعوت کرد.