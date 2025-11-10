پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: نرخ پوشش تحصیلی در استان از ۹۹.۱۶ درصد در سال گذشته به ۹۹.۳۹ درصد در سال جاری افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی افزود: گام اساسی در کیفیت بخشی آموزش، وجود ساختمان و فضای فیزیکی مدارس است که در این باب، سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۶ و سرانه فضای آموزشی استان ۵.۷ است، ولی تعدادی از شهرستانها و مناطق سرانه فضای آموزشی بسیار پایینتری از استان و کشور دارند.
وی ادامه داد: از جمله سرانه فضای آموزشی شهر تبریز و برخی از شهرهای دیگر استان حداکثر ۳.۵ است و علاوه بر آن در صد بالایی از ساختمانهای آموزشی عمری بالای ۳۰ سال دارند که این عوامل ضمن افزایش تراکم کلاسی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزشی دارد.