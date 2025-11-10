به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نشست با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک، مسئله آلودگی هوا را مهم خواند آن را مطالبه اصلی مردم و مسئولان دانست.

مهدی زندیه وکیلی بر ارتباط مستمر با دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی تاکید کرد و اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی هوای اراک را برای آنها تشریح کرد.

او بر بهسازی خطوط قدیمی کارخانه ایرالکو، پیگیری طرح توسعه این کارخانه در خیرآباد، اختصاص مازوت کم سولفور و گاز ال پی جی به نیروگاه شازند، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش سرانه فضای سبز تاکیدکرد.

استاندار مرکزی هوای پاک را حق شهروندان دانست و قول مساعد داد از تمام ظرفیت‌های استانی و ملی برای بهبود کیفیت هوای اراک، مدیریت مصرف منابع آبی محدود، افزایش پویایی و نشاط اجتماعی با احداث طرح‌های بزرگ گردشگری، نوسازی مراکز درمانی فرسوده و دغدغه‌های مسکن استفاده خواهد کرد.

در این نشست دانشجویان هم سوالاتی پیرامون آلودگی هوا، مازوت سوزی نیروگاه شازند، ناترازی انرژی، کمبود مراکز تفریحی، احیای تشکل‌های دانشجویی، تاسیس دانشگاه داروسازی، نوسازی بیمارستان امیرکبیر، بهره گیری از ظرفیت جوانان نخبه در مدیریت استان و اهتمام ویژه به جوان گرایی طرح کردند.