به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: با توجه به آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان جو پایدار تا پایان هفته در استان تداوم خواهد داشت، بنابراین افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان مورد انتظار است.

وی افزود: همچنین از اواخر وقت امروز تا پایان هفته (بویژه روز پنجشنبه)، به سبب جنوبی شدن جریانات جوی، افزایش ابرناکی در اغلب نقاط استان و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل، مناطق جنوبی و تا حدودی بخش‌های مرکزی و غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی جنوبی استان پیش بینی می‌شود.

سبزه زاری با بیان اینکه تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوس نخواهد بود، اظهار داشت: در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۳۲.۹ درجه و ایذه با دمای ۶.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۲ درجه و کمینه دمای ۱۱.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.