به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، «سینمایش مجنون» که از تولیدات مؤسسه فرهنگی هنری مهنا است، در قالبی نوآورانه با ترکیب اکران فیلم سینمایی «مجنون» و اجرای زنده بخش‌هایی از آن در فضای باز بوستان ولایت، میزبان علاقه‌مندان هنرهای نمایشی شد.



حسن بزرا، کارگردان بخش نمایشی این اثر، در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت:در سال‌های اخیر تجربه‌های متعددی از نمایش‌های عظیم میدانی در بوستان ولایت داشته‌ایم، اما این‌بار در «سینمایش مجنون» تلاش کردیم تا مخاطب خود را در دل واقعه احساس کند. لحظات مختلف فیلم با اجرای زنده در میدان هم‌زمان‌سازی شده و این هماهنگی باعث شده تجربه‌ای تازه و متفاوت برای تماشاگر شکل بگیرد.



وی افزود:این نخستین تجربه میدانی مؤسسه مهنا در قالب سینمایش است که خوشبختانه با استقبال خوب مخاطبان روبه‌رو شده است. از آنجا که موضوع اثر درباره دفاع مقدس است، صحنه‌ها از نظر فضاسازی و تأثیرگذاری حسی بسیار جذاب و دیدنی درآمده است.



بزرا در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای چنین آثار تلفیقی، که مرز میان سینما و نمایش میدانی را در هم می‌شکند، در آینده بیشتر مورد توجه هنرمندان و نهادهای فرهنگی قرار گیرد.