مدیر عامل سازمان منطقه آزادانزلی گفت: صادرات کالا از منطقه آزاد انزلی در ۷ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مصطفی طاعتی مقدم دیشب در گفتگوی ویژه خبری ۲۰ گیلان با اشاره به اینکه ظرفیتهای متنوع منطقه آزاد انزلی در حوزه تجارت و اقتصاد گفت: به رغم همه تحریمها صادرات کالا از منطقه آزاد انزلی در ۷ ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.
وی از اجرای طرحهایی در حوزههای بندری، گردشگری، صنعتی و زیرساختی با سرمایه گذاری ۵۰ همت در منطقه آزاد انزلی خبر داد و گفت: این طرحها شامل توسعه فرودگاه بینالمللی سردار جنگل و شبکه راهآهن سراسری، شهرک فناوری و دیجیتال منطقه آزاد انزلی، توسعه بندر کاسپین و تکمیل مجتمعهای تفریحی و گردشگری است.
مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در ادامه به سفر به روسیه و رهاورد این سفر که منجر به توسعه تجارت با روسیه و فعال سازی کریدور شمال به جنوب منجر خواهد شد اشاره کرد و گفت:
مصطفی طاعتی مقدم با اشاره به ۲۲ پست اسکله در منطقه آزاد انزلی گفت: لازم است برای توسعه تجارت، زیرساختهای ریلی ما تکمیل شود.