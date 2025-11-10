پخش زنده
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: چالشهای تملک از مشکلات طرح منطقه چهل اختران بود که ضرورت دارد با رایزنی با شهردار قم، این طرح بار دیگر بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی شهرداری در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری از آخرین وضعیت طرحهای توسعهای صحن امامزاده موسی مبرقع و منطقه چهلاختران بازدید و بر اهمیت ویژه این طرحها در ارتقای فضای زیارتی، خدماتی و شهری منطقه یک تأکید کرد.
وی در جریان این بازدید با اشاره به تبعات منفی اجرای طرحهایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط است گفت: توقف این دسته از طرحها از جمله طرح منطقه چهل اختران، به دلیل درگیری روزمره مردم با مشکلات آن، موجب شکلگیری انتقادات به حق مردم و القاکننده ناکارآمدی مدیران شهری و استانی در اذهان مردم میشود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به طرح توسعه صحن حرم امامزاده موسی مبرقع گفت: با توجه به اولویتگذاری دولت در تخصیص بودجه به موضوعات اقتصادی، لازم است برای پیشبرد این طرح از ظرفیت خیرین و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه حرمین بهرهگیری گیرد.