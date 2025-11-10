به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری از آخرین وضعیت طرح‌های توسعه‌ای صحن امامزاده موسی مبرقع و منطقه چهل‌اختران بازدید و بر اهمیت ویژه این طرح‌ها در ارتقای فضای زیارتی، خدماتی و شهری منطقه یک تأکید کرد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به تبعات منفی اجرای طرح‌هایی که مستقیماً با زندگی روزمره مردم در ارتباط است گفت: توقف این دسته از طرح‌ها از جمله طرح منطقه چهل اختران، به دلیل درگیری روزمره مردم با مشکلات آن، موجب شکل‌گیری انتقادات به حق مردم و القاکننده ناکارآمدی مدیران شهری و استانی در اذهان مردم می‌شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به طرح توسعه صحن حرم امامزاده موسی مبرقع گفت: با توجه به اولویت‌گذاری دولت در تخصیص بودجه به موضوعات اقتصادی، لازم است برای پیشبرد این طرح از ظرفیت خیرین و دریافت تسهیلات از صندوق توسعه حرمین بهره‌گیری گیرد.