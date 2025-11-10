به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل محبوب حیدری در بازدید از پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی شهرستان خلخال اظهار کرد: در راستای تأمین اراضی طرح نهضت ملی مسکن در سطح شهرستان خلخال در حال حاضر زمین موردنیاز برای احداث بیش از ۷۶۰ واحد مسکونی تأمین شده است.

وی افزود: احداث مسکن ۱۴۰ واحدی بنام سردار شهید خدمتعلی رجبی در شهر خلخال توسط اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل احداث، تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ادامه داد: عملیات اجرایی آماده‌سازی معابر این واحد‌های مسکونی با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی در مرحله پایانی قرار داشته و اجرای عملیات زیر سازی و جدول‌گذاری به اتمام رسیده و آماده برای اجرای آسفالت معابر است.

حیدری به پروژه دیگر در حال احداث طرح نهضت ملی مسکن در شهر خلخال اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر از پروژه ۱۹۲ واحد مسکونی بنام سردار شهید عمران پستی در حال احداث در پشت پیام‌نور خلخال، عملیات سفت‌کاری ۷۲ واحد مسکونی به اتمام رسیده و هم اکنون با پیشرفت ۷۰ درصد در مرحله نازک‌کاری و اجرای نمای ساختمانی قرار دارد.

وی ادامه داد: در ۸۰ واحد مسکونی دیگر از پروژه ۱۹۲ واحدی اجرای عملیات سفت‌کاری به پایان رسیده و در مرحله اتمام نازک‌کاری و اجرای تأسیسات با پیشرفت فیزیکی ۸۰ در صد بوده و در ۴۰ واحد مابقی نیز اجرای سفت‌کاری و نازک‌کاری به اتمام رسیده و با پیشرفت ۸۵ درصد در مرحله اجرای تأسیسات و نمای ساختمانی است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به اعطای زمین در قالب گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۴ قطعه زمین با احداث ۲ واحد مسکونی برای هر قطعه زمین و در قالب گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن در شهر هشتجین تحویل متقاضیان شده و در مرحله اخذ پروانه ساختمانی هستند.

حیدری اظهار داشت: زمین احداث ۲۰ واحد مسکونی به‌صورت گروه ساخت طرح نهضت ملی مسکن در شهر کلور در قالب ۱۰ قطعه زمین ۲ واحدی به متقاضیان این طرح تحویل گردیده و در حال حاضر آماده‌سازی معابر باتوجه‌به اتمام عملیات خاک‌برداری، اجرای عملیات روسازی با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در مرحله اجرای شروع جدول‌گذاری قرار دارد.