به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: محور ورزنه–ندوشن مسیری بین‌استانی به طول ۱۱۰ کیلومتر است که از میدان امام رضا (ع) ورزنه آغاز می‌شود و ۳۶ کیلومتر از آن در محدوده استان اصفهان قرار دارد.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی با اشاره به اینکه در بخش مربوط به مسوولیت استان، تمامی عملیات زیرسازی، بنا‌های فنی و راه‌سازی اجرا و ۲۷ کیلومتر از مسیر روکش آسفالت شده است، گفت: ۹ کیلومتر باقیمانده نیز با پیگیری تأمین اعتبار خواهد شد.

وی ادامه داد:در قالب ۲۵ درصد قرارداد فعلی، عملیات اجرایی روکش آسفالت آغاز شده و تلاش می‌شود تا پایان امسال این مسیر به‌طور کامل آماده بهره‌برداری شود.

فلاح چم‌آسمانی گفت: طرح ورزنه–ندوشن به‌عنوان یک محور ارتباطی بین‌استانی، شرق اصفهان را به غرب یزد متصل می‌کند و نقش مهمی در تکمیل شبکه حمل‌ونقل کشور دارد. وی افزود: این طرح با ۷۵ درصد پیشرفت با قراردادی به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: اتصال مستقیم شرق اصفهان به یزد، کاهش زمان و مسافت سفر، افزایش ایمنی مسیر‌های شرق کشور، بهبود دسترسی روستا‌ها و مراکز خدماتی، کاهش هزینه سوخت و حمل کالا، تسهیل جابه‌جایی مواد معدنی، فولادی و کشاورزی، توسعه صنعتی و لجستیکی، رونق اقتصادی و اشتغال منطقه از اهداف اجرای این طرح است.

وی گفت: این محور همچنین زمینه‌ساز توسعه گردشگری طبیعی و بوم‌گردی از طریق دسترسی بهتر به تالاب گاوخونی، کویر ورزنه، بافت تاریخی ندوشن و مناطق کویری است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: با اجرای این طرح، شرق اصفهان و غرب یزد شاهد تحولی در زمینه حمل‌ونقل، گردشگری، کشاورزی و توسعه منطقه‌ای می‌شود و بارترافیکی محور اصفهان-ندوشن نیز به‌طور محسوسی کاهش و طول این مسیر نیز ۷۰ کیلومتر کاهش می‌یابد.

وی به دیگر محور‌های مهم شرق استان اشاره کرد و افزود: محور حسن‌آباد به رامشه به طول ۶۸ کیلومتر از طرح‌های در دست پیگیری است که مطالعات مرحله صفر آن اجرا و مدارک لازم برای دریافت مجوز ماده ۲۳ به وزارتخانه ارسال شده است.

فلاح چم‌آسمانی با اشاره به اینکه محور سه‌راهی سیان به هرند نیز از جمله طرح‌های در حال اجراست، گفت: این طرح تاکنون ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی همچنین با اشاره به بازدید از طرح نهضت ملی مسکن شهر ورزنه گفت: در این شهر تاکنون ۹۱ هکتار از اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن الحاق شده است.