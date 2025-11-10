پخش زنده
امروز: -
نهمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر با برگزاری ۲۱ نشست تخصصی، پنل گفتگو و کارگاه آموزشی از ۱۹ تا ۲۱ آبان در پردیس ملت، میزبان استادان، فیلمسازان و منتقدانی است که به تحلیل نقش شهر در روایتهای سینمایی و فرهنگ شهری میپردازند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، همزمان با نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم شهر، مجموعهای از ۲۱ نشست تخصصی، پنل گفتگو و کارگاه آموزشی با محور «شهر و سینما» از ۱۹ تا ۲۱ آبان در سالن ۱۲ پردیس سینمایی ملت برگزار میشود.
این برنامهها با حضور اساتید دانشگاه، فیلمسازان، منتقدان و هنرمندان شناختهشده، تلاش دارد وجوه گوناگون «زیست شهری در سینما» را از منظر تصویر، روایت، موسیقی و فرهنگ شهری بررسی کند.
برنامه روز دوشنبه ۱۹ آبان
در نخستین روز، نشستها و کارگاهها با محورهایی چون «فرم و ترکیببندی» با حضور ایران انتظام (سیمان ری)، «موسیقی شهر» با مسعود سخاوتدوست و «قصههای ناگفته شهر» با مارین وانهوک برگزار میشود.
همچنین در نشست «خردهفرهنگهای شهر در سینما» آروند دشتآرای و در پنل «جنگ، شهر و روایت» جلال ملکی، علی ترابی و داریوش فتحی به گفتگو میپردازند.
در پایان روز، جلسه نقد فیلم با حضور رامتین شهبازی و مسعود سفلایی برگزار میشود.
برنامه روز سهشنبه ۲۰ آبان
دومین روز برنامهها با کارگاه عکاسی مستند اجتماعی با امیر عابدی (برج میلاد) آغاز میشود و با نشستهای «شهر در طراحی صحنه» با ایرج رامینفر، «ظرفیتهای شهر در فیلمنامهنویسی» با جابر قاسمعلی و کاظم دانشی و «ناهنجاریهای شهر در سینما» با قاضی محمد شهریاری، مریم معترف و بیتا موسوی ادامه مییابد.
پایانبخش این روز نیز نقد فیلم «خانه عزیز» با رامتین شهبازی و امیررضا نوریپرتو است.
برنامه روز چهارشنبه ۲۱ آبان
در سومین روز، نشستهای «انتقال تجربه» با حافظ احمدی (پردیس ملت)، «سیاهیلشگر در شهر» با رضا صدیق، «تدوین و معماری» با بهرام دهقانی و «میزانسنهای شهر تهران و سینما» با حسین مهدویان و فرزاد مؤتمن برگزار خواهد شد.
در پنل شبانه «شهر و جنگ» نیز رهاب نزل و حمیده پازوکی حضور دارند.
پایانبخش جشنواره، نقد فیلم «شبهای روشن» با رامتین شهبازی و رضا صائمی است.
این نشستها از ساعت ۹ تا ۲۲ هر روز بهصورت پیاپی در باکسهای زمانی مختلف برگزار میشوند.
علاقهمندان برای اطلاع از جزئیات بیشتر و ثبتنام در کارگاهها میتوانند به سایت رسمی جشنواره بینالمللی فیلم شهر مراجعه کنند.