بی احتیاطی در نصب وسایل گرمایشی دو نفر را راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: بامداد امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی برمسمومیت دو نفر با گاز CO در شهر بیستجان لنجان به محل حادثه اعزام شدند.
زمانپور ادامه داد: در پی این حادثه یک آقا و خانم دچار گازگرفتگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمان به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.
وی گفت: قرار دادن لوله بخاری در سطل آب علت این حادثه گزارش شده است.