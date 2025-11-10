به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: بامداد امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی برمسمومیت دو نفر با گاز CO در شهر بیستجان لنجان به محل حادثه اعزام شدند.

زمانپور ادامه داد: در پی این حادثه یک آقا و خانم دچار گازگرفتگی پس از دریافت اقدامات اولیه درمان به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند.

وی گفت: قرار دادن لوله بخاری در سطل آب علت این حادثه گزارش شده است.