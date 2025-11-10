فیلم های «هناس» و «خدای جنگ»، مجموعه مستند «شباهت‌های حیوانات» و «نبرد امواج»، از شبکه های نمایش، چهار و دو، پخش می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «هناس» امروزو «خدای جنگ»، سه شنبه ۲۰ آبان همزمان با سالگرد شهادت سردار طهرانی مقدم از شبکه نمایش پخش می‌شوند

فیلم‌های سینمایی «هناس» و «خدای جنگ»، از ساخته‌های حسین دارابی، ساعت ۱۹، پخش می‌شود.

در فیلم «هناس»، مریلا زارعی، بهروز شعیبی، وحید رهبانی، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، امین میری، علیرضا نایینی و بازیگر خردسال کوثر حیدری ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پس از ترور دکتر شهریاری، دانشمندان دیگری که در پروژه‌ای محرمانه با ایشان همکاری می‌کرده‌اند در معرض خطر هستند. یکی از این افراد مهندس برقی به نام داریوش رضایی نژاد است که با همسرش شهره و دخترش آرمیتا زندگی می‌کند. پس از کش و قوس‌های فراوان و تلاش همسر وی برای جلوگیری از ادامه همکاری داریوش با پروژه، او از دادن استعفا و خارج شدن از آن سرباز می‌زند و در این مسیر مصمم است تا اینکه...

در فیلم «خدای جنگ»، ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق به ایفای نقش پرداخته‌اند.

داستان فیلم «خدای جنگ» در بحبوحه‌ی جنگ تحمیلی ایران و عراق، اتفاق می‌افتد. دشمنان ایران برای متوقف کردن توان موشکی کشور، نقشه‌ای پیچیده طراحی می‌کنند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی از موشک‌های ایرانی را به سرقت می‌برند تا مانع از استفاده آنها در میدان نبرد شوند. اما در این میان، تیمی از متخصصان و نیرو‌های ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأموریت می‌یابند تا این مشکل را برطرف کرده و سامانه‌های موشکی را به کار بیندازند.

مجموعه مستند ۶ قسمتی «شباهت‌های حیوانات»، از سه‌شنبه ۲۰ آبان، ساعت ۱۶ از شبکه چهار پخش می شود.

این مستند از دسته کاوشگرانه و حیا‌ت‌وحش، محصول سال ۲۰۲۴ کشور انگلستانبه کارگردانی استوارت استریکسون است. امتیازی که این مجموعه از درگاه اینترنتی اطلاعات فیلم (IMDB) کسب کرده ۷ از ۱۰ است.

در این مجموعه مستند در‌می‌یابیم در قلمرو خود، حیوانات، در جوامع پیچیده‌ای زندگی می‌کنند و از خود احساسات عمیق و هوش واقعی بروز می‌دهند. در واقع، هر چه بیشتر به اعمال آنها نگاه کنیم و با بررسی آنچه که آنها را وادار به این رفتار‌ها می‌کند، بیشتر متوجه می‌شویم که برخی از رفتار‌های حیوانات احساسی یا هوشمندانه است.

اولین قسمت این مجموعه «شباهت‌های حیوانات»، در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش و روز بعد در ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ تکرار می‌شود. برنامه چهارسوی علم یکشنبه تا پنجشنبه هر هفته پخش می‌شود.

مستند «نبرد امواج»، به کارگردانی وحید فرجی و تهیه‌کنندگی احمد شفیعی، امروز ساعت ۲۳، از شبکه دو پخش و سه‌شنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۶، بازپخش می‌شود.

این مستند، نگاهی جامع و تحلیلی به تاریخچه و پیشرفت پدافند هوایی ایران از دوران جنگ جهانی دوم تا دوران معاصر دارد. «نبرد امواج»، با بررسی نقش رادار‌ها در شکل‌گیری پدافند هوایی جهان، ورود این فناوری به ایران و نقش حیاتی آن در دفاع مقدس، روایتی مستند از مسیر تحول و خودکفایی کشور در این حوزه ارائه می‌کند.

در ادامه، این مستند به تلاش نیرو‌های متخصص ایرانی برای بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته دفاعی و تأثیر این روند بر توانمندی ملی و صنایع غیرنظامی می‌پردازد. «نبرد امواج» با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی نادر، گفت‌و‌گو با کارشناسان و بازسازی‌های دقیق تاریخی، تصویری واقع‌گرایانه از یکی از مهم‌ترین حوزه‌های دفاعی ایران به مخاطبان ارائه می‌دهد.