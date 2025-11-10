به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حمید محبوبی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:ساعت ۲۳:۰۰ شب روز یکشنبه «۱۸آبان ماه ۱۴۰۴»؛ گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در محور ارومیه به سرو، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی افزود:بلافاصله نجاتگران هلال احمر پایگاه امداد و نجات سرو شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت:این حادثه ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از رهاسازی و انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی انتقال داده شدند.