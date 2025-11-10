رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: چهار پلاک بزرگ به وسعت ۹۶ هزار هکتار از زمین‌های ملی و کشاورزی این شهرستان رفع تداخل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد شفیعی زاده با اشاره به چرایی تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی بیان کرد: دهه ۴۰ شمسی با اجرای ۲ قانون اصلاحات اراضی زراعی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، محدوده زمین‌های کشاورزی و ملی تعیین شد که در برخی موارد حدود تعیین شده براساس این ۲ قانون دارای تداخل بود.

وی ادامه داد: برخی زمین‌ها براساس قانون اصلاحات ارضی به عنوان زمین کشاورزی و همان زمین‌ها براساس قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع به عنوان اراضی ملی تعیین شده است که این موضوع چالش‌های زیادی را میان کشاورزان و سازمان جنگل‌ها و مراتع وقت ایجاد کرد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول گفت: اعتراض به ملی شدن زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان تا پیش از ابلاغ قانون بهره وری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴، در مراجع قضایی و با طی کردن این فرآیند بسیار طولانی و دشوار انجام می‌شد که با ابلاغ قانون، کارگروه رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی با حضور دستگاه‌های متولی در کل کشور تشکیل شد.

وی افزود: وظیفه کارگروه رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی بررسی تمام اسناد، نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای برای تعیین دقیق حدود زمین‌های کشاورزی و ملی است تا اگر جایی زمین کشاورزی به اشتباه ملی اعلام شده اصلاح و اگر زمینی ملی بوده و عملیات زراعی در آن انجام می‌شود، جلوگیری شود.

کل زمین‌های رفع تداخل شده در دزفول تا ۱۴۰۱ تنها سه هزار هکتار بود

شفیعی زاده گفت: طرح رفع تداخل زمین‌های کشاورزی و ملی در چارچوب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به عنوان یک اقدام راهبردی و مهم در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: کارگروه مشترک رفع تداخل اراضی شهرستان دزفول به صورت هفتگی تشکیل می‌شود و تاکنون گام‌های مهمی برای رفع تداخل و سند دار شدن اراضی برداشته شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول بیان کرد: کارگروه شهرستانی رفع تداخل اراضی به ریاست جهاد کشاورزی و با حضور رییس ادارات منابع طبیعی، امور اراضی، ثبت اسناد و دارایی وظیفه دارد تا با بررسی تمام اسناد، نقشه‌ها و تصاویر هوایی، نقشه‌ای تجمیعی را برای تصمیم گیری به کارگروه استانی رفع تداخل زمین‌های ملی و کشاورزی ارسال کند.

وی با اشاره به روند کند رفع تداخل زمین‌های کشاورزی و ملی در دزفول تا سال ۱۴۰۱ ادامه داد: کل زمین‌های رفع تداخل شده در دزفول از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ تنها سه هزار هکتار بود که این آمار از سال ۱۴۰۲ تاکنون به ۹۶ هزار هکتار افزایش یافته است.

شفیعی زاده، کارگروه رفع تداخل دزفول را یکی از کارگروه‌های پیشرو خوزستان دانست و گفت: کمک به حل تعارض‌ها، حفاظت از عرصه‌های ملی، صدور سند برای زمین‌های ملی و کشاورزی و همچنین حمایت از تولید و کشاورزی از جمله دستاورد‌های مهم این طرح است.

وی افزود: چهار پلاک شامل ۱۲ هزار هکتار در کهنک، ۲۲ هزار هکتار در شهیون، ۵۳ هزار هکتار در بخش مرکزی و ۹ هزار هکتار در زاویه‌های دزفول رفع تداخل شده و صدور سند توسط اداره ثبت اسناد و مدیریت جهاد کشاورزی در حال پیگیری است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دزفول با بیان اینکه تاکنون حدود نیمی از زمین‌های دارای تداخل در دزفول رفع تداخل شده است، اظهارکرد: نقشه برداری از ۴۷ پلاک باقی مانده دیگر نیز با پیگیری مدیریت جهاد کشاورزی و سایر ادارات عضو کارگروه در حال انجام است.