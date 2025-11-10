رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش گفت: بعد از دفاع مقدس به دنبال افزایش توان دفاعی بودیم و اگر چنین نمی‌کردیم، خطا کرده بودیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاحیه چهارمین همایش بین‌المللی طب نظامی کشور‌های عضو شانگهای که صبح امروز (دوشنبه) با حضور فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش و نمایندگان کشور‌های چین، روسیه، پاکستان، تاجیکستان، بلاروس و قزاقستان در هتل سیمرغ برگزار شد، درباره نقش بهداشت و درمان در بالندگی کشور و نیرو‌های مسلح، اظهار داشت: بالندگی هر سازمان و جامعه‌ای مرهون انسانی است که در آن جامعه زندگی می‌کنند.

دریادار سیاری ادامه داد: اگر جامعه از انسان‌های فرهیخته و جمعیت کیفی برخوردار باشد، قطعاً پیشرفت مناسبی داشته و کیفیت بالایی دارد.

وی با بیان اینکه وجود انسان‌های کیفی موجب جامعه با کیفیت است، افزود: جمعیت، یکی از مؤلفه‌های قدرت ملی است؛ اما جمعیت باکیفیت و سالم موجب این امر می‌شود.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم هم در جمع خبرنگاران درباره افزایش توانمندی دفاعی کشورمان اظهار داشت: بعد از دفاع مقدس به دنبال افزایش توان دفاعی بودیم و اگر این کار را نمی‌کردیم، خطا کرده بودیم.

