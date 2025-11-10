پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان صدا و سیما به همراه جمعی از معاونین این سازمان با حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه دیدار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون اول قوه قضاییه در این نشست که به منظور تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و سازمان صداوسیما برگزار شد ، به نقش بیبدیل رسانه ملی در جلب اعتماد و ایجاد امید در مردم اشاره کرد و گفت: صدا وسیما نقش بیبدیلی در اطلاعرسانی و ارتقاءبخشی آگاهی عمومی در کشورمان دارد. سازمان صداوسیما میتواند با تولید آثار فاخر و آگاهی بخش در زمینههای مختلف قوه قضاییه را یاری دهد. قوه قضائیه به طور همهجانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است.
حجتالاسلام حمزه خلیلی طرح و پیگیری مطالبات و خواستههای به حق مردم و پاسخگو کردن مسئولان را از دیگر مأموریتهای مهم رسانه ملی عنوان کرد و افزود: صدا و سیما برای رساندن صدای مردم به گوش مسئولان و پاسخ خواستن از مسئولانی که سوگند یاد کردند خدمتگزار مردم باشند نقش قابل توجهی دارد.
وی ادامه داد: اگر صدا و سیما هر کار خوبی که در هر بخش نظام انجام میشود واقع بینانه و هنرمندانه منعکس کند، موجب امید و رضایتمندی مردم خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه: قوه قضاییه به طور همهجانبه آماده همکاری حداکثری و هوشمندانه با رسانه ملی است
حجتالاسلام خلیلی ابراز کرد که رسانه ملی در این دوره توانسته است با بهرهگیری از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی، هدایت فرهنگی و ایجاد امید در بین آحاد ملت بهخصوص جوانان، نقشآفرینی مؤثری داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: صداوسیما از مسیر افزایش همهجانبه دانش مردم به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی، میتواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش پروندهها یاری دهد.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی خود را ملزم به حمایت از صدا و سیما میداند، از لزوم تشکیل کارگروه مشترک و جامع همکاری بین قوه قضاییه و رسانه ملی و استفاده متقابل از ظرفیتها و خدمات یکدیگر سخن گفت و به موضوع صیانت از حقوق عامه و اجرای عدالت، نظارت و شفافسازی و مبارزه با فساد در جهت ارتقاء سلامت نظام اداری و بهبود خدمترسانی همه دستگاهها به مردم عزیز توجه ویژه دارد و رسانه ملی با تولید محتوای غنی در این زمینه میتواند نقش مؤثری ایفا کند، اشاره کرد.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست بر لزوم همکاری بیش از پیش صداوسیما و دستگاه قضایی در راستای افزایش آگاهیهای حقوقی مردم و تعامل در برنامهسازیهای هدفمند قضایی که میتواند موجب رفع ابهامات حقوقی و قضایی مردم در جامعه شود، تأکید کرد.
پیمان جبلی نیز در این نشست با تقدیر از رویکرد دستگاه قضا در حمایت و همافزایی با رسانه ملی در دوره تحول و تعالی اظهار داشت: صداوسیما در شرایط دشوار فعلی که دشمن با جنگ رسانهای تلاش میکند اعتماد و امید مردم را مخدوش کند، برای پیشبرد مأموریتهایش نیازمند حمایت همه ارکان حاکمیت است.
وی بر همافزایی واقعی و همکاری هرچه بیشتر رسانه ملی با دستگاه قضا در راستای ارتقاء دانش حقوقی مردم در جهت کاهش معضلات اجتماعی و مشکلات مراجع قضایی تاکید کرد و از قوه قضاییه خواست زمینه و بسترهای لازم برای تولید محتوا در خصوص موضوعات قضایی مبتلابه جامعه را فراهم کند.
در ادامه این جلسه با رأی اعضای کارگروه، سیدزاده؛ معاون نظارت بر اختیارات تفویضی و امور اجرایی معاونت اول قوه قضاییه به عنوان دبیر کارگروه مشترک قوه قضاییه و سازمان صداوسیما انتخاب شد.
در پایان این نشست معاونین قوه قضاییه، معاونین رئیس صدا و سیما گزارشی از وضع و عملکرد این سازمان در بخشهای مختلف، زمینههای تعامل بیشتر با دستگاه قضایی در برنامهسازیهای صدا و سیما ارائه کردند و به بیان برخی مطالبات و راهکارهایشان برای بهبود همکاریهای رسانه ملی و دستگاه قضایی پرداختند.