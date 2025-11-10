پخش زنده
بانوان تکواندوکار اردبیلی در مسابقات قهرمانی چندجانبه جوانان و بزرگسالان بانوان به میزبانی استان گیلان خوش درخشیدند و موفق به کسب عناوین برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی ادارهکل ورزش و جوانان استان اردبیل این رقابتها با حضور تیمهایی از استانهای گیلان، قزوین، مازندران و اردبیل برگزار شد و نمایندگان اردبیل توانستند در میان برترینها جای گیرند.
نتایج بانوان تکواندوکار اردبیلی، صدف میر حیدریان – مقام اول در وزن اول، نسا نظمی – مقام اول در وزن چهارم، فاطمه شاهی – مقام دوم در وزن پنجم و دینا روحی – مقام سوم در رده جوانان و بزرگسالان بوده است.
همچنین در بخش داوری، سمیه ریوفی و زهرا مقداری از داوران هیأت تکواندو استان اردبیل، قضاوت مسابقات را بر عهده داشتند و عملکرد موفقی از خود به نمایش گذاشتند.
این موفقیتها بیانگر رشد مستمر و توانمندی بانوان تکواندوکار و داوران اردبیلی در میادین ملی است و نقش مؤثری در ارتقای جایگاه تکواندوی استان در سطح کشور دارد.