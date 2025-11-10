به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به همراه جمعی از فرماندهان ارشد نیرو‌های مسلح، از سایت‌ها و مواضع پدافندی منطقه جنوب شهید بوشهریان بازدید کرد.

مشاور رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح ضمن حضور در مواضع عملیاتی این منطقه پدافندی، از آخرین وضعیت سامانه‌های پدافندی، شبکه‌های راداری و مرکز فرماندهی منطقه بازدید کرد و در جریان اقدامات صورت‌گرفته برای ارتقای آمادگی رزمی و افزایش پایداری شبکه دفاع هوایی کشور قرار گرفت.

وی در جمع کارکنان پایور و وظیفه پدافند هوایی جنوب، ضمن قدردانی از تلاش‌های بی‌وقفه، هوشیاری و روحیه انقلابی نیرو‌های این یگان، اظهار داشت: پدافند هوایی کشور در خط مقدم صیانت از آسمان ایران اسلامی ایستاده و با اتکا به ایمان، تخصص و خودباوری جوانان متعهد این سرزمین، امروز به یکی از بازو‌های قدرتمند و مطمئن نظام دفاعی کشور تبدیل شده است.

مشاور رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با تأکید بر ضرورت تقویت مستمر توان بازدارندگی و بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی جوان و متخصص، گفت: در دنیای امروز، توسعه و پیشرفت بدون نقش‌آفرینی جوانان ممکن نیست. نیروی پدافند هوایی با تربیت نسل جدیدی از متخصصان، مهندسان و فرماندهان خلاق، توانسته است تحولی عمیق در ساختار دفاعی کشور ایجاد کند و در حوزه فناوری‌های نوین دفاعی، گام‌هایی بزرگ و ماندگار بردارد.

سردار وحیدی در پایان این بازدید، سطح آمادگی و روحیه کارکنان منطقه پدافند هوایی شهید بوشهریان را درخور قدردانی و شایسته نیرو‌های مخلص ارتش جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و از فرماندهان خواست تا مسیر ارتقای کیفی و فناوری محور در حوزه پدافند هوایی با قدرت ادامه یابد.