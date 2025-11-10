پخش زنده
رئیسجمهور ونزوئلا، همزمان با روز جهانی مبارزه با فاشیسم و یهودستیزی، در پیامی قاطع هشدار داد، فاشیسم در اشکال جدید و پیچیدهای بازگشته و به عنوان «سیاست اصلی امپریالیسم» از طریق پلتفرمهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی عمل میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، نیکلاس مادورو، ونزوئلا را پیشتاز مقاومت جهانی در برابر این تهدید خواند و خواستار اتحاد مردم جهان برای مقابله با آن شد و با تأکید بر دفاع از صلح و ارزشهای انسانی، نسبت به خطر بازگشت فاشیسم در صحنه جهانی هشدار داد.
رئیسجمهور ونزوئلا تصریح کرد: فاشیسم معاصر، اگر چه دیگر شکل و شمایل دوران هیتلر و موسولینی را ندارد، اما محتوای جنایتکارانه، نژادپرستانه، انحصارطلبانه و استعمارگرانه خود را کاملاً حفظ کرده و اکنون در پوشش پلتفرمهای جدید فریب دیجیتال پنهان شده است.
مادورو با معرفی مفهوم "فاشیسم سایبری" گفت: امروز، فاشیسم سیاست اصلی امپریالیسم در جهان است و از طریق فریبکاری در شبکههای اجتماعی عمل میکند، این فاشیسم سایبری از نا امیدیها تغذیه میکند تا خود را به یک نور کاذب تبدیل کند.
وی با تأکید بر جایگاه ونزوئلا در خط مقدم مبارزه، اظهار داشت: ونزوئلا در طلیعه مقاومت ضد فاشیستی باقی میماند و متعهد به افشا، مقابله و شکست این تهدید جهانی است، ما باید نور عشق، حقیقت و زندگی باشیم.
رئیسجمهور ونزوئلا با الهام از میراث فرمانده هوگو چاوز و چشمانداز او برای یک "دنیای نوین پر از امید"، تأکید کرد: ضد فاشیسم فقط یک خاطره تاریخی نیست، بلکه یک مقاومت دائمی است که مستلزم ساختن سرنوشتی مشترک بر اساس صلح و عدالت اجتماعی است.
مادورو در پایان با اطمینان از پیروزی نهایی ملتهایی که برای عزت و حاکمیت خود مبارزه میکنند، بار دیگر بر نقش ونزوئلا به عنوان چراغ راه عزت و مقاومت در برابر تهدیدات استعمار نو و عدم مدارا تأکید کرد.